الأخبار

طقس اليوم الأوّل من السنة: ما هي الظروف الجوية لبداية سنة 2026؟

يشهد الطقس اليوم بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية بالمناطق الساحلية الشمالية، قبل أن تتراجع السحب تدريجيًا ليكون الطقس مغيمًا جزئيًا إلى قليل السحب على كامل البلاد.

وتهبّ الرياح من القطاع الغربي ثم تتجه لاحقًا إلى القطاع الجنوبي، وتكون قوية نسبيًا بمنطقة سرات، في حين تتراوح بين الضعيفة والمعتدلة ببقية الجهات.

أمّا حالة البحر، فتكون متموجة بالشمال وقليلة الاضطراب بالسواحل الشرقية، ما يسمح عمومًا بممارسة الأنشطة البحرية مع ضرورة توخي الحذر خاصة في الشمال.

وبخصوص درجات الحرارة، تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و18 درجة في أغلب المناطق، بينما تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية، مع إحساس نسبي بالبرودة خاصة في فترات الصباح والمساء.

تعليقات

