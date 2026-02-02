Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس اليوم الإثنين : سحب عابرة ورياح قوية مع ارتفاع طفيف في الحرارة

طقس اليوم الإثنين : سحب عابرة ورياح قوية مع ارتفاع طفيف في الحرارة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الإثنين 2 فيفري 2026 سيتميز بظهور سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد، في أجواء شتوية مستقرة نسبيا.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي الغربي، وتكون معتدلة على كامل البلاد، قبل أن تتقوى بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط وبالجنوب، حيث قد تصل سرعة الهبات إلى حدود 60 كلم/س. كما يُنتظر أن تكون هذه الرياح مثيرة محليا للرمال والأتربة، خاصة بالجنوب الشرقي، مما قد يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

أما حالة البحر، فتكون مضطربة إلى متموجة بالشمال، في حين يكون قليل الاضطراب إلى متموج على السواحل الشرقية.

وبخصوص درجات الحرارة، فمن المنتظر أن تسجل ارتفاعا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال وبالمرتفعات، وبين 20 و23 درجة ببقية الجهات.

تعليقات



