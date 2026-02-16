طقس اليوم الاثنين : أمطار متفرقة بالشمال ورياح قوية والبحر شديد الاضطراب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 سيتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشمالية، مع تسجيل بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي، قبل أن تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال خلال آخر الليل.

وتهب الرياح من القطاع الغربي، حيث تكون قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وكذلك بالمناطق المرتفعة، في حين تكون قوية نسبيا فمعتدلة ببقية الجهات.

أما حالة البحر فتكون هائجة، لتزداد تدريجيا شدة بالشمال حيث يصبح شديد الهيجان، بينما يكون شديد الاضطراب فمضطربا ببقية السواحل، مما يستوجب الحذر خاصة بالنسبة إلى الأنشطة البحرية.

وبخصوص درجات الحرارة، تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط الغربي، وبين 19 و22 درجة ببقية المناطق.

