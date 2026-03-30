Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس اليوم الاثنين : أمطار متفرقة ورياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

يشهد طقس الاثنين 30 مارس تقلبات جوية ملحوظة في مختلف مناطق البلاد، مع سحب عابرة تكون أحيانًا كثيفة، خاصة بالشمال وبأقصى الجنوب الشرقي، مما ينذر بنزول أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار متفرقة تتجه نحو الوسط وتشتد ليلًا

تكون الأجواء مغيمة جزئيًا إلى كثيفة السحب أحيانًا، مع نزول أمطار متفرقة بالشمال وأقصى الجنوب الشرقي، قبل أن تشمل محليًا بعض مناطق الوسط تدريجيًا. ومن المنتظر أن تشتد هذه الأمطار آخر الليل، خاصة بأقصى الشمال، حيث قد تكون أحيانًا غزيرة.

رياح نشطة وهبات قوية قرب السواحل

تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون معتدلة خلال النهار، قبل أن تتقوى بشكل لافت خلال الليل، خصوصًا قرب السواحل وبالمرتفعات.

وقد تتجاوز سرعة الرياح مؤقتًا 70 كلم/س في شكل هبات قوية، مما يستدعي الحذر خاصة لمستعملي الطرقات والبحارة.

بحر مضطرب وحرارة معتدلة

يكون البحر متموجًا ثم مضطربًا إلى شديد الاضطراب بالشمال، في حين تبقى درجات الحرارة القصوى في مستويات معتدلة، حيث تتراوح بين 10 و15 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 16 و21 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى