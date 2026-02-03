طقس اليوم الثلاثاء: أمطار رعدية ورياح قوية مع بحر شديد الاضطراب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء سيتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، لتكون تدريجيا كثيفة بالمناطق الغربية حيث من المنتظر تسجيل أمطار متفرقة، قبل أن تشمل لاحقا بقية مناطق الشمال والوسط الشرقي وتكون مؤقتا رعدية.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي، حيث تكون قوية نسبيا إلى قوية خاصة قرب السواحل والمرتفعات وكذلك بالجنوب، مع إمكانية تشكل دواوير رملية محلية خلال الليل. أما ببقية الجهات فتكون الرياح معتدلة، لكنها قد تتجاوز مؤقتا سرعة 60 كلم/س في شكل هبات.

ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، في حين يكون مضطربا ببقية السواحل، مما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

أما درجات الحرارة، فتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط الغربي، وبين 20 و25 درجة ببقية المناطق، لتصل محليا إلى حدود 27 درجة بالجنوب.

