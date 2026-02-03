Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس اليوم الثلاثاء: أمطار رعدية ورياح قوية مع بحر شديد الاضطراب

طقس اليوم الثلاثاء: أمطار رعدية ورياح قوية مع بحر شديد الاضطراب

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء سيتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، لتكون تدريجيا كثيفة بالمناطق الغربية حيث من المنتظر تسجيل أمطار متفرقة، قبل أن تشمل لاحقا بقية مناطق الشمال والوسط الشرقي وتكون مؤقتا رعدية.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي، حيث تكون قوية نسبيا إلى قوية خاصة قرب السواحل والمرتفعات وكذلك بالجنوب، مع إمكانية تشكل دواوير رملية محلية خلال الليل. أما ببقية الجهات فتكون الرياح معتدلة، لكنها قد تتجاوز مؤقتا سرعة 60 كلم/س في شكل هبات.

ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، في حين يكون مضطربا ببقية السواحل، مما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

أما درجات الحرارة، فتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط الغربي، وبين 20 و25 درجة ببقية المناطق، لتصل محليا إلى حدود 27 درجة بالجنوب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

610
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

405
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
346
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
333
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
331
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
315
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
289
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
286
الأخبار

تحديد موعد حلول رمضان 2026 في عدد من الدول
279
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء
274
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى