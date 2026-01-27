Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس اليوم الثلاثاء : أمطار متفرقة بالشمال الغربي ورياح قوية قرب السواحل

طقس اليوم الثلاثاء : أمطار متفرقة بالشمال الغربي ورياح قوية قرب السواحل

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 سيتميّز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانًا كثيفة بالشمال الغربي، مع نزول أمطار متفرقة.

وتهبّ الرياح من القطاع الجنوبي الغربي، قوية نسبيًا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، قبل أن تتقوى أثناء الليل خاصة بالمناطق الساحلية وبالجنوب، حيث يُنتظر ظهور دواوير رملية محلية.

أما البحر فيكون مضطربًا فمتموّجًا، ثم يتحول إلى شديد الاضطراب خلال الليل.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، إذ تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط الغربي، وبين 18 و22 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

411
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

354
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
339
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
318
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
309
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
301
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
300
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
289
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي
271
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
268
اقتصاد وأعمال

السّوق التّونسيّة تستوعب أكثر من 93 ألف سيّارة خلال سنة 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى