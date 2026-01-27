طقس اليوم الثلاثاء : أمطار متفرقة بالشمال الغربي ورياح قوية قرب السواحل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 سيتميّز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانًا كثيفة بالشمال الغربي، مع نزول أمطار متفرقة.

وتهبّ الرياح من القطاع الجنوبي الغربي، قوية نسبيًا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، قبل أن تتقوى أثناء الليل خاصة بالمناطق الساحلية وبالجنوب، حيث يُنتظر ظهور دواوير رملية محلية.

أما البحر فيكون مضطربًا فمتموّجًا، ثم يتحول إلى شديد الاضطراب خلال الليل.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، إذ تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط الغربي، وبين 18 و22 درجة ببقية الجهات.

