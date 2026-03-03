Français
طقس اليوم الثلاثاء: سحب عابرة فأمطار متفرقة ورياح قوية والبحر شديد الاضطراب

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 سيكون مغيّما جزئيا على كامل البلاد، على أن تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع نزول بعض الأمطار المتفرقة.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي الشرقي، وتكون قوية نسبيا ثم محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية، بينما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

أما البحر فيكون شديد الاضطراب، ما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

وبخصوص درجات الحرارة، تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية، وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات.

