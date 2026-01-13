طقس اليوم الثلاثاء : وضع جوي مستقر ودرجات حرارة منخفضة نسبيا

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 سيكون قليل السحب على كامل البلاد، في أجواء شتوية مستقرة نسبيًا.
وتهب الرياح من القطاع الجنوبي، قوية نسبيًا بخليج تونس وبالقرب من السواحل الشرقية، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
أما البحر فيكون متوجًا إلى قليل الاضطراب بمنطقة سرات وخليج قابس، ومضطربًا فمحليًا شديد الاضطراب ببقية السواحل.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 14 و19 درجة، وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
