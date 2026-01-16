Français
طقس اليوم الجمعة: أمطار رعدية غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 سيتميّز بظهور ضباب محلي خلال الفترة الصباحية، يعقبه تكوّن سحب تكون أحيانًا كثيفة، مع نزول أمطار متفرقة بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيًا بقية الجهات.

وأوضح المعهد أن هذه الأمطار ستكون مؤقتًا رعدية بعد الظهر بالشمال ومحليًا بالوسط، وقد تكون أحيانًا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، ما يستوجب الحذر خاصة في المناطق المنخفضة والمسالك الجبلية.

أما الرياح فتهب من القطاع الشمالي الغربي بالشمال والوسط، ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيًا إلى محليًا قوية قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، مع إمكانية تجاوز سرعتها مؤقتًا 70 كلم/س في شكل هبّات أثناء ظهور الخلايا الرعدية.

وسيكون البحر مضطربًا بمنطقة سرات، وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة، ستسجّل انخفاضًا ملحوظًا، حيث تتراوح القصوى بين 7 و11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 12 و17 درجة ببقية الجهات.

