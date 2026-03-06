Français
الأخبار

طقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026

من المتوقع أن يشهد طقس الجمعة 6 مارس 2026 أمطارا بالشّمال والمناطق الشّرقية للوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع سحب أحيانا كثيفة ببقية الجهات، وتسجل درجات الحرارة استقرارا.

وتكون الرّيح من القطاع الشرقي بالشّمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة بقية المناطق ثم تتقلص سرعتها نسبيا وتتجه من القطاع الغربي بأغلب المناطق.

أما البحر، فيكون شديد الأضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

