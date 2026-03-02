طقس اليوم: الحرارة بين 18 و 28 درجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون الطّقس اليوم الإثنين 02 مارس 2026، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشّمال والوسط والمناطق السّاحلية للجنوب وبين 23 و28 درجة ببقية المناطق.

وتهب الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى محليا شديد الاضطراب بخليج قابس

