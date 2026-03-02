Français
طقس اليوم: الحرارة بين 18 و 28 درجة

يكون الطّقس اليوم الإثنين 02 مارس 2026، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشّمال والوسط والمناطق السّاحلية للجنوب وبين 23 و28 درجة ببقية المناطق.

وتهب الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى محليا شديد الاضطراب بخليج قابس

