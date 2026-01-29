Français
طقس اليوم الخميس : أمطار رعدية ورياح قوية وبحر شديد الاضطراب

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الخميس 29 جانفي 2026 سيكون متقلبًا، حيث تتميز الأجواء بنزول أمطار ضعيفة خلال الفترة الصباحية بالمناطق الساحلية الشمالية، قبل أن تتكاثف السحب تدريجيًا آخر النهار.

ومن المنتظر أن تشمل الأمطار بقية مناطق الشمال وتكون متفرقة، ثم تكتسي طابعًا رعديًا ومؤقتًا وتكون محليًا غزيرة خاصة أثناء الليل بأقصى الشمال الغربي، على أن تمتد لاحقًا إلى بعض مناطق الوسط الشرقي.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية بالشمال وبالمرتفعات الغربية وبالجنوب الشرقي، حيث تتجاوز سرعتها مؤقتًا 80 كلم/س في شكل هبات، بينما تكون معتدلة إلى قوية نسبيًا ببقية الجهات، قبل أن تتراجع حدتها تدريجيًا بعد الظهر.

أما البحر فيكون هائجًا بالشمال، ومضطربًا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، مما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والصيد.

وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة، تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا، حيث تتراوح القصوى بين 13 و17 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 18 و24 درجة ببقية المناطق.

