طقس اليوم الخميس: سحب عابرة وأمطار متفرقة مع رياح قوية

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الخميس يتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تسجيل أمطار متفرقة.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، حيث قد تتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة محليا والتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. وتكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

أما حالة البحر فتكون هائجة إلى شديدة الاضطراب بالشمال، ومتموجة ببقية السواحل، ما يستوجب الحذر بالنسبة لمستعملي البحر.

ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا، إذ تتراوح القصوى بين 16 و20 درجة بالشمال والمناطق الغربية، وبين 21 و26 درجة ببقية المناطق.

