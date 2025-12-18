Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس اليوم الخميس : ضباب صباحي وأمطار متفرقة تشمل أغلب الجهات ليلا

طقس اليوم الخميس : ضباب صباحي وأمطار متفرقة تشمل أغلب الجهات ليلا

يشهد طقس اليوم ضبابا محليا كثيفا خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مغيم جزئيا ثم أحيانا كثيف السحب، مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للجنوب والوسط. ومن المنتظر أن تمتد هذه التقلبات الجوية تدريجيا خلال الليل لتشمل بقية الجهات، بما في ذلك مناطق الشمال.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب، حيث يُتوقع ظهور دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق.

أما البحر فيكون شديد الاضطراب، ما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

وبخصوص درجات الحرارة، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و21 درجة، في حين تكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

522
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)

375
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات
347
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
341
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
326
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
306
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
289
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
288
الأخبار

لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري
287
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
274
الأخبار

تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم : هؤلاء المعنيون بالإنتداب..ووفق هذه الشروط

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى