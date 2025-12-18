طقس اليوم الخميس : ضباب صباحي وأمطار متفرقة تشمل أغلب الجهات ليلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشهد طقس اليوم ضبابا محليا كثيفا خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتحول تدريجيا إلى مغيم جزئيا ثم أحيانا كثيف السحب، مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للجنوب والوسط. ومن المنتظر أن تمتد هذه التقلبات الجوية تدريجيا خلال الليل لتشمل بقية الجهات، بما في ذلك مناطق الشمال.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب، حيث يُتوقع ظهور دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق.

أما البحر فيكون شديد الاضطراب، ما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

وبخصوص درجات الحرارة، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و21 درجة، في حين تكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

