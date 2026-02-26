Français
طقس اليوم الخميس : ضباب محلي صباحًا ثم أجواء صافية في أغلب المناطق

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الخميس 26 فيفري 2026 سيتميز بظهور ضباب محلي خلال الفترة الصباحية، قبل أن تتحسن الرؤية تدريجيًا ويكون الطقس صافيًا إلى قليل السحب بأغلب الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، في حين يكون البحر قليل الاضطراب.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 22 و26 درجة ببقية المناطق، ما يعكس أجواءً معتدلة عمومًا خاصة داخل البلاد.

