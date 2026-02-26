طقس اليوم الخميس : ضباب محلي صباحًا ثم أجواء صافية في أغلب المناطق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الخميس 26 فيفري 2026 سيتميز بظهور ضباب محلي خلال الفترة الصباحية، قبل أن تتحسن الرؤية تدريجيًا ويكون الطقس صافيًا إلى قليل السحب بأغلب الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، في حين يكون البحر قليل الاضطراب.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 22 و26 درجة ببقية المناطق، ما يعكس أجواءً معتدلة عمومًا خاصة داخل البلاد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



