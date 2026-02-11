طقس اليوم: تواصل الأمطار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتميّز طقس يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرّقة بالشّمال ومحليا الوسط وسحب عابرة بالجنوب.

و الحرارة في ارتفاع متواصل بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 15 و19 درجة بالشّمال والمرتفعات، وبين 20 و24 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الشرقي.

أمّا الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السّواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق، كما تصل سرعتها إلى 70 كلم/س في شكل هبات أثناء اللّيل بالمناطق السّاحلية الشمالية.

