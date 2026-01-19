طقس اليوم: تواصل نزول الأمطار بهذه المناطق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتّسم طقس الإثنين 19 جانفي 2026، بسحب أحيانا كثيفة بالشّمال ومحليا الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة ومحليا بكميات هامة خاصة بالشّمال الشّرقي وجهة السّاحل.

تهبّ الرّيح من القطاع الشّرقي ثمّ تتجه جنوبية غربية، وتكون قوية فقوية نسبيا قرب السّواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق.

البحر سيكون شديد الهيجان فهائج.

درجات الحرارة المتوقّعة تتراوح بين 11 و16 درجة بالشمال والمناطق الغربية، وبين 16 و20 درجة ببقية الجهات.

