طقس اليوم: سحب عابرة والحرارة بين 9 و18 درجة

تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بين 09 و13 بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.

ويتميز الوضع الجوي بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا أثناء الليل السواحل الشرقية للوسط ويكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات.

والريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد والبحر متموج.

