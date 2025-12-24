طقس اليوم: سحب قليلة و الحرارة بين 08 و 18 درجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تغشى السّماء صباح الاربعاء 24 ديسمبر 2025، بسحب قليلة ثمّ يكون الطّقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات.

وتهبّ الرّيح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السّواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات بالمرتفعات الغربية بعد الظهر.

ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

و تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 13 و 18 درجة ببقية الجهات.

