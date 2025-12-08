Français
طقس اليوم في تونس: سحب عابرة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة

تشهد تونس اليوم طقسًا يتميّز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهبّ الرياح من القطاع الغربي، قوية نسبيًا قرب السواحل، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. أمّا البحر فيكون مضطربًا إلى متموّج بخليج قابس، الأمر الذي يستوجب الحذر بالنسبة لمستعملي الشواطئ والملاحة الساحلية.

وبخصوص درجات الحرارة، فمن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 17 و22 درجة في أغلب الجهات، بينما تكون في حدود 15 درجة فقط بالمناطق الغربية المرتفعة، مع طقس أكثر برودة خلال فترات الصباح والليل.

