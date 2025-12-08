طقس اليوم في تونس: سحب عابرة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد تونس اليوم طقسًا يتميّز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهبّ الرياح من القطاع الغربي، قوية نسبيًا قرب السواحل، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. أمّا البحر فيكون مضطربًا إلى متموّج بخليج قابس، الأمر الذي يستوجب الحذر بالنسبة لمستعملي الشواطئ والملاحة الساحلية.

وبخصوص درجات الحرارة، فمن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 17 و22 درجة في أغلب الجهات، بينما تكون في حدود 15 درجة فقط بالمناطق الغربية المرتفعة، مع طقس أكثر برودة خلال فترات الصباح والليل.

