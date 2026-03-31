طقس بارد و رياح قوية و أمطار غزيرة محليا بعدد من الجهات

يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ملائما لهبوب رياح قوية إلى قوية جدا بالشمال والوسط مع نزول أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وأحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا وتساقط محلي للبرد مع انخفاض في الحرارة وتتراوح أثناء الليل بين 05 و 10 درجات ماعدا بالجهات الغربية تكون بين صفر و 04 درجات مع تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 800 مترا.

كما يتواصل الطقس باردا يوم الغد الأربعاء 01 أفريل 2026 مع رياح قوية بأغلب الجهات ونزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط وتكون رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال الشرقي خاصة بجهة الوطن القبلي.

