طقس بمُميزات شتوية

يكون طقس، اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل لاحقا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالمناطق الغربية وبين 17 و21 درجة ببقية الجهات.

وتهب الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر شديد الإضطراب.

