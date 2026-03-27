طقس تونس: أمطار متفرقة ورياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس اليوم الجمعة 27 مارس 2026 ستتميّز بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة، مع تسجيل أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالجنوب، وقد تكتسي صبغة رعدية محليا خاصة بأقصى الشمال الغربي.

وتهبّ الرياح من القطاع الشمالي الغربي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية قرب السواحل والمرتفعات، كما تكون محليا قوية بالجنوب حيث قد تتسبب في ظهور دواوير رملية، في حين تكون معتدلة ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب، مما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والصيد البحري.

أما درجات الحرارة، فتشهد انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح القصوى بين 8 و14 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 15 و20 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 23 درجة بالجنوب الغربي و25 درجة بأقصى الجنوب.

وتدعو هذه التقلبات الجوية إلى توخي الحيطة، خاصة في المناطق التي تشهد رياحا قوية أو أمطارا رعدية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



