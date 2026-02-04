Français
مجتمع

طقس تونس اليوم الأربعاء : أمطار متفرقة ورياح قوية تتجاوز 80 كلم/س

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الأربعاء 4 فيفري يتميز بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات، تتكاثف بعد الظهر بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية.

وتهب الرياح من القطاع الغربي وتكون قوية نسبيا إلى قوية بأغلب المناطق، حيث من المنتظر أن تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات. كما تكون هذه الرياح مثيرة محليا للرمال والأتربة بالجنوب، ما قد يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

أما البحر فيكون عامة شديد الاضطراب، ويصبح محليا هائجا بالشمال، مما يستوجب الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية.

وبخصوص درجات الحرارة، تتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والمناطق الغربية، وبين 17 و21 درجة ببقية الجهات.

