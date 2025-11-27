طقس شتوي: أمطار غزيرة وثلوج بالمرتفعات وانخفاض كبير في درجات الحرارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد البلاد خلال الساعات القادمة طقسًا باردًا مصحوبًا بتقلبات جوية ملحوظة، حيث تتواصل الأمطار المتفرقة بالشمال مع احتمال تحولها إلى أمطار رعدية على السواحل الشمالية، فيما تكون غزيرة نسبيًا بأقصى الشمال الغربي.

كما توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية، بالتزامن مع تكوّن سحب عابرة ببقية الجهات.

وتكون الرياح شمالية غربية قوية نسبيًا إلى قوية أحيانًا بالشمال والوسط وبالقرب من السواحل، في حين تكون معتدلة ببقية المناطق.

أما البحر فيكون هائجًا بالشمال ومضطربًا إلى شديد الاضطراب على بقية السواحل.

وتتواصل درجات الحرارة في انخفاض ملحوظ، حيث تتراوح القصوى بين 12 و16 درجة، ولا تتجاوز 8 درجات بالمناطق المرتفعة غرب البلاد، وفق توقعات المعهد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



