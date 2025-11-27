Français
الأخبار

طقس شتوي: أمطار غزيرة وثلوج بالمرتفعات وانخفاض كبير في درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال الساعات القادمة طقسًا باردًا مصحوبًا بتقلبات جوية ملحوظة، حيث تتواصل الأمطار المتفرقة بالشمال مع احتمال تحولها إلى أمطار رعدية على السواحل الشمالية، فيما تكون غزيرة نسبيًا بأقصى الشمال الغربي.

كما توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية، بالتزامن مع تكوّن سحب عابرة ببقية الجهات.

وتكون الرياح شمالية غربية قوية نسبيًا إلى قوية أحيانًا بالشمال والوسط وبالقرب من السواحل، في حين تكون معتدلة ببقية المناطق.
أما البحر فيكون هائجًا بالشمال ومضطربًا إلى شديد الاضطراب على بقية السواحل.

وتتواصل درجات الحرارة في انخفاض ملحوظ، حيث تتراوح القصوى بين 12 و16 درجة، ولا تتجاوز 8 درجات بالمناطق المرتفعة غرب البلاد، وفق توقعات المعهد.

