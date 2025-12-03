Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس غير مستقر اليوم: أمطار ورعود وانخفاض في درجات الحرارة

طقس غير مستقر اليوم: أمطار ورعود وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد تونس اليوم الأربعاء تقلبات جوية ملحوظة، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تتواصل بقايا الأمطار صباحًا بأقصى الجنوب الشرقي، قبل أن تتكاثف السحب تدريجيًا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتًا رعدية.

أمطار غزيرة ورعدية

السحب الرعدية ستشمل تدريجيًا بقية جهات الشمال والوسط الشرقي ومحليًا الجنوب، مع توقع أمطار تكون أحيانًا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبولايات الكاف وسليانة والقصرين، إلى جانب إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

رياح قوية وبحر مضطرب

الرياح ستكون من القطاع الغربي، قوية نسبيًا بخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، لتتقوى بعد الظهر بمنطقة سرات والمرتفعات وتتجاوز مؤقتًا 60 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية.
أما البحر فيكون مضطربًا بخليج قابس ومتموجًا فقليل الاضطراب ببقية السواحل.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

درجات الحرارة القصوى تتراوح عمومًا بين 15 و20 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة بالمرتفعات الغربية، ما يعزز الإحساس ببرودة الطقس خاصة مع هبوب الرياح.

و يوصي معهد الرصد الجوي بالحذر أثناء التنقلات في فترات نشاط السحب الرعدية، وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

556
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

324
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
293
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
287
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
280
أخر الأخبار

انفجار أنبوب غاز بالمروج: عضو بالمجلس المحلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
275
اقتصاد وأعمال

سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”
274
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
272
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
268
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)
262
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى