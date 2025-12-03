طقس غير مستقر اليوم: أمطار ورعود وانخفاض في درجات الحرارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد تونس اليوم الأربعاء تقلبات جوية ملحوظة، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تتواصل بقايا الأمطار صباحًا بأقصى الجنوب الشرقي، قبل أن تتكاثف السحب تدريجيًا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتًا رعدية.

أمطار غزيرة ورعدية

السحب الرعدية ستشمل تدريجيًا بقية جهات الشمال والوسط الشرقي ومحليًا الجنوب، مع توقع أمطار تكون أحيانًا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبولايات الكاف وسليانة والقصرين، إلى جانب إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

رياح قوية وبحر مضطرب

الرياح ستكون من القطاع الغربي، قوية نسبيًا بخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، لتتقوى بعد الظهر بمنطقة سرات والمرتفعات وتتجاوز مؤقتًا 60 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية.

أما البحر فيكون مضطربًا بخليج قابس ومتموجًا فقليل الاضطراب ببقية السواحل.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

درجات الحرارة القصوى تتراوح عمومًا بين 15 و20 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة بالمرتفعات الغربية، ما يعزز الإحساس ببرودة الطقس خاصة مع هبوب الرياح.

و يوصي معهد الرصد الجوي بالحذر أثناء التنقلات في فترات نشاط السحب الرعدية، وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



