Français
Anglais
العربية
مجتمع

طقس غير مستقر اليوم الجمعة: أمطار متفرقة ورياح قوية بهذه المناطق

طقس غير مستقر اليوم الجمعة: أمطار متفرقة ورياح قوية بهذه المناطق

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الجمعة 30 جانفي 2026 سيتميز بحالة من عدم الاستقرار النسبي في عدد من مناطق البلاد.

سحب كثيفة وأمطار بالشمال
سيكون الطقس أحيانًا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليًا بالوسط، وتكون هذه الأمطار مؤقتًا رعدية بأقصى الشمال الغربي، في حين تشهد بقية الجهات سحبًا عابرة.

رياح قوية ودواوير رملية
وتهب الرياح من القطاع الشمالي الغربي، قوية إلى قوية نسبيًا قرب السواحل والمرتفعات الغربية وكذلك بالجنوب الشرقي، حيث يُتوقع ظهور دواوير رملية محلية. وقد تتجاوز سرعة الرياح 60 كلم/س في شكل هبات مؤقتة، بينما تكون معتدلة ببقية المناطق.

بحر مضطرب ودعوة إلى الحذر
أما البحر فيكون هائجًا بالشمال ومتموجًا فمحليًا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ما يستوجب توخي الحذر خاصة بالنسبة إلى البحارة ومرتادي البحر.

درجات حرارة معتدلة
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

388
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

379
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
349
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
300
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
296
اقتصاد وأعمال

بمشاركة 61 عارضًا… تونس تسجّل حضورًا لافتًا في معرض معرض الخليج للأغذية بدبي
286
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
280
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
268
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
262
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
258
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى