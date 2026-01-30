طقس غير مستقر اليوم الجمعة: أمطار متفرقة ورياح قوية بهذه المناطق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الجمعة 30 جانفي 2026 سيتميز بحالة من عدم الاستقرار النسبي في عدد من مناطق البلاد.

سحب كثيفة وأمطار بالشمال

سيكون الطقس أحيانًا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليًا بالوسط، وتكون هذه الأمطار مؤقتًا رعدية بأقصى الشمال الغربي، في حين تشهد بقية الجهات سحبًا عابرة.

رياح قوية ودواوير رملية

وتهب الرياح من القطاع الشمالي الغربي، قوية إلى قوية نسبيًا قرب السواحل والمرتفعات الغربية وكذلك بالجنوب الشرقي، حيث يُتوقع ظهور دواوير رملية محلية. وقد تتجاوز سرعة الرياح 60 كلم/س في شكل هبات مؤقتة، بينما تكون معتدلة ببقية المناطق.

بحر مضطرب ودعوة إلى الحذر

أما البحر فيكون هائجًا بالشمال ومتموجًا فمحليًا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ما يستوجب توخي الحذر خاصة بالنسبة إلى البحارة ومرتادي البحر.

درجات حرارة معتدلة

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات.

