طقس غير مستقر وأمطار منتظرة بعدة مناطق اليوم الثلاثاء

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 سيتميّز بتقلّبات جوية، مع تزايد في كميات السحب ونزول أمطار تشمل عددا من مناطق البلاد.

ووفق المعهد، يكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد، ثمّ يصبح كثيف السحب تدريجيا بالمناطق الغربية، حيث تُسجّل أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية. وخلال الليل، تشمل هذه الأمطار بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط، وقد تكون غزيرة أحيانا خاصة بأقصى الشمال الغربي.

أما الرياح، فتهبّ من القطاع الغربي، وتكون قوية نسبيا إلى قوية محليا قرب السواحل وبالجنوب، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال، ومضطربا فمتموّجا بالسواحل الشرقية.

وبخصوص درجات الحرارة، يُسجَّل انخفاض طفيف بالشمال والوسط، مع استقرار نسبي بالجنوب. وتتراوح الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 16 و21 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى حدود 24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

