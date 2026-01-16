Français
Anglais
العربية
الأخبار

طقس غير مستقر وتحذيرات من أمطار رعدية غزيرة بعدة مناطق يوم الجمعة

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة تحذيرية حول الوضع الجوي ليوم الجمعة 16 جانفي 2026، توقّع فيها نزول أمطار مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة بعدد من مناطق البلاد، خاصة خلال فترة ما بعد الظهر.

وأوضح المعهد أن الأمطار ستكون متفرقة بالشمال ومحليًا بالوسط، مع تركّز أعلى للكميات بأقصى الشمال الغربي، ولا سيما ولايات تونس الكبرى، زغوان، باجة، وشمال ولاية سليانة. ومن المنتظر أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترًا، وقد تتجاوز محليًا 70 مليمترًا في بعض المناطق.

كما يُتوقع أن تترافق السحب الرعدية بـتساقط محدود للبرد في بعض الجهات، إضافة إلى هبوب رياح قوية مؤقتًا قد تتجاوز سرعتها 70 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية.

