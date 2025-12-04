طقس كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون طقس الليلة أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية الجهات.

بالنسبة للريح تكون غربية جنوبية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.

البحر يكون شديد الاضطراب الى هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. أما الحرارة ليلا فهي في انخفاض و تتراوح بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 09 و 11 درجة ببقية المناطق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



