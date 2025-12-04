Français
Anglais
العربية
تونس

طقس كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة

طقس كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة

يكون طقس الليلة أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية الجهات.

بالنسبة للريح تكون غربية جنوبية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.

البحر يكون شديد الاضطراب الى هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. أما الحرارة ليلا فهي في انخفاض و تتراوح بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 09 و 11 درجة ببقية المناطق.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

450
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة

308
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
307
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]
296
الأخبار

إيقاف العياشي الهمامي تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الصادر استئنافيا في قضية التٱمر
291
اقتصاد وأعمال

مجلس وزاري لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030
285
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
285
الأخبار

سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)
282
الأخبار

نابل : القبض على 3 أشخاص و حجز 5700 قرص مخدر بحوزتهم
280
أخر الأخبار

تونس – فلسطين: سامي طرابلسي يتحدّث عن الوضع البدني للاعبيه (فيديو)
277
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى