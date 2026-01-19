Français
الأخبار

طقس متقلب وأمطار غزيرة مرتقبة: هذه الولايات المعنية

طقس متقلب وأمطار غزيرة مرتقبة: هذه الولايات المعنية

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة للوضع الجوي، حذّر فيها من تواصل الاضطرابات الجوية خلال يوم الاثنين 19 جانفي 2026، مع نزول أمطار مؤقتًا رعدية تكون غزيرة ومحليًا هامة بعدد من مناطق البلاد.

وأوضح المعهد أن الأمطار ستشمل الشمال وتكون رعدية أحيانًا بـالشمال الشرقي، ثم تمتد محليًا إلى الوسط والجنوب، مع تسجيل كميات هامة خاصة بولايات سوسة، زغوان، تونس الكبرى و بنزرت، حيث يُتوقع أن تتراوح بين 40 و60 ملم، وقد تصل محليًا إلى 80 ملم.

كما أشار المعهد إلى إمكانية تسجيل كميات استثنائية قد تبلغ 120 ملم ببعض مناطق ولاية نابل، مع هبوب رياح قوية إلى قوية جدًا خاصة قرب السواحل وأثناء تشكّل السحب الرعدية، إضافة إلى تساقط محلي للبرد.

وأكد المعهد أن الوضع الجوي سيبقى ملائمًا لهطول الأمطار أيضًا خلال يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، حيث يُنتظر تواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليًا بالوسط والجنوب، وتكون غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال الغربي.

تعليقات

