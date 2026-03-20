طقس مساء الجمعة: أمطار متفرقة بالجنوب ورياح قوية نسبيا مع دواوير رملية محلية

يشهد الطقس، مساء الجمعة 20 مارس 2026، ظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالجنوب، مرفوقة بأمطار متفرقة، في حين تتواصل السحب العابرة ببقية الجهات.

رياح شرقية قوية نسبيا بالجنوب

ووفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بالجنوب، حيث قد تثير دواوير رملية محلية، بينما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق.

البحر قليل الاضطراب إلى متموج

ويكون البحر قليل الاضطراب ثم متموجا، وفق المعطيات الجوية الصادرة مساء اليوم.

درجات الحرارة ليلا بين 8 و18 درجة

وتتراوح درجات الحرارة خلال الليل بين 8 و12 درجة بالشمال والوسط، وبين 13 و18 درجة ببقية الجهات.

