طلاق بالتراضي بين شبيبة العمران و المدرب محمد العرعوري

أكد المدرب محمد العرعوري انتهاء العلاقة التعاقدية بينه و بين الشبيبة الرياضية بالعمران، الناشطة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

و أضاف العرعوري، في تصريح ل وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان سبب فك الارتباط يعود بالاساس الى اختلاف في وجهات النظر بينه و بين الهيئة المديرة للفريق بخصوص الزاد البشري الحالي للشبيبة، موضحا انه طرح عددا من الاسماء قصد التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة، بالاضافة الى تعبيره عن رغبته في تسريح بعض اللاعبين الذين لم يقدموا الاضافة المرجوّة حسب تقديره، لكنه جوبه بتجاهل من القائمين على الفريق، وفق تصريحه.

و جدير بالتذكير ان العرعوري كان تعاقد مع شبيبة العمران في جوان 2025.

يشار الى ان شبيبة العمران تحتل المركز 11 برصيد 16 نقطة من اربعة انتصارات واربعة تعادلات وسبع هزائم بعد مضي 15 جولة من البطولة.

