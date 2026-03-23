طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن وتتهم ترمب بالمناورة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد أي محادثات جارية بين طهران وواشنطن، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إجراء مفاوضات بين الجانبين.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن تصريحات ترمب تندرج ضمن محاولات لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.

كما أوضحت طهران، في ردها على مبادرات بعض دول المنطقة الرامية إلى تهدئة التوتر، أنها “ليست الطرف الذي بدأ الحرب”، مؤكدة تمسكها بموقفها في مواجهة الضغوط الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا غير مسبوق، مع تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة.

