Français
Anglais
العربية
عالمية

طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن وتتهم ترمب بالمناورة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد أي محادثات جارية بين طهران وواشنطن، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إجراء مفاوضات بين الجانبين.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن تصريحات ترمب تندرج ضمن محاولات لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.

كما أوضحت طهران، في ردها على مبادرات بعض دول المنطقة الرامية إلى تهدئة التوتر، أنها “ليست الطرف الذي بدأ الحرب”، مؤكدة تمسكها بموقفها في مواجهة الضغوط الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا غير مسبوق، مع تضارب في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

326
اقتصاد وأعمال

مليون دولار في الدقيقة : الحرب على إيران تُغرق أمريكا في فخ مالي و سياسي

305
الأخبار

حين يستبدل ترامب إيران بالعدو الداخلي
297
أخر الأخبار

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين
291
الأخبار

إيقاف مشجعين للترجي الرياضي بالقاهرة إثر مناوشات مع جمهور الجيش الملكي المغربي
274
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تُوضّح أسباب رفض تأمين السيارات القديمة
272
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة
264
الأخبار

وزارة التربية : برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية و الأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع
258
اقتصاد وأعمال

تونس استقطبت أكثر من 3500 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025
237
الأخبار

كأس تونس : قمّة مشوقة اليوم بين الإتحاد المنستيري و النادي الإفريقي
226
الأخبار

بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس و مقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى