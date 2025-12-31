ظافر الصغيري: إستعجال النظر في عرض الاتفاقيات الدولية يضر بمصداقية البرلمان (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استنكر النائب ظافر الصغيري،عضو لجنة المالية في البرلمان، الاقتصار في عرض مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي على لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي معتبرا أنه كان يفترض أن تحظى بوقت أطول للنقاش داخل مجلس نواب الشعب، وأن تُعرض على أكثر من لجنة.

واعتبر الصغيري خلال مداخلته أثناء جلسة عامة للنظر في مشاريع 3 قوانين أساسية،أن إستعجال النظر لعرض اتفاقيات الدولية يضر بمصداقية البرلمان ولا يستقيم وفق تعبيره.

ووجه النائب سؤالا مباشرا حول ما اسماها التنازلات التي قدمتها تونس لامضاء هذه الاتفاقيات معتبرا أن المفاوض التونسي ليس في وضعية قوة لحظة التفاوض موضحا “ومن الطبيعي ان الاتحاد الاوروبي يبحث عن مصلحته..بالتالي من الطبيعي أن نكون قد قدمنا تنازلات لامضاء هذه الاتفاقيات..نريد معرفتها بوضوح”.

