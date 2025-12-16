Français
ظاهرة الكلاب السائبة… عميد البياطرة يدعو إلى ضرورة إيجاد مقاربة عاجلة لتفادي جملة من المخاطر [فيديو]

أكّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب، تزايد ظاهرة الكلاب السّائبة و القطط ايضا التي أصبحت تشكّل خطرا على سلامة المواطنين، حيث أصبح ضروريا ان يتمّ ايجاد حلّ.

و أوضح رجب أنّ السبب الرّئيسي لتزايد الكلاب السائبة و القطط هو كثرة القمامة في الشّوارع، و عدم التزام الأفراد و العائلات بتوقيت اخراج الفضلات، و هو ما يؤدي إلى تكاثر الحيوانات السائبة و الحشرات أيضا، و الاشكال أنّ هذه الحشرات تنقل الأمراض من الحيوان إلى الحيوان و من الحيوان إلى الانسان.

و لفت المتحدّث إلى أنّه من الضّروري التوعية بخطورة هذه الممارسات بهدف المحفظة على صحّة الانسان و صحّة الحيوان، إذ من الضّروري أن تتوفر بيئة نظيفة و حيوان سليم لحماية صحّة الانسان.

و شدّد العميد في هذا السياق على أنّه لا يجب التوجه نحو قنص هذه الحيوانات و لكن من الضّروري إيجاد مقاربة عاجلة لحماية الانسان و الحيوان في نفس الوقت لتفادي جملة من المخاطر التي تهدد أمن المتساكنين، خاصة في ظلّ وجود تشكيات واقعيّة و حوادث متعدّدة بسبب الكلاب السائبة.

و أشار رجب إلى أنّه توجد كلاب سائبة و قطط سائبة تمّ تلقيحها بفضل جهود متساكني بعض الأحياء و المصالح البيطريّة، و لكن الاشكال يتمثّل في الحيوانات السائبة و التي تهاجم في بعض الاحيان حيوان آخر آليف ما قد يشكل خطورة.

و بالتالي فإنّ مقاومة الحيوانات السائبة و مقاومة الامراض مسؤولية جماعية و عمل تشاركي يجب أن يكون في إذار صحة و احدة بما معناه على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني و العالمي لحماية صحّة الحيوان و حماية صحة الانسان و الصّحة البيئية بصفة عامة.

