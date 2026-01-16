ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثار ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعين يمنى محمرة خلال خطاب رسمي في القاعدة الجوية بإيستر موجة من التساؤلات على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع قصر الإليزيه إلى إصدار توضيح طبي لطمأنة الرأي العام ووضع حد للتكهنات.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، في تصريح نقلته صحيفة لو باريزيان، أن الأمر لا يتعدى كونه “نزيفًا بسيطًا ناتجًا عن انفجار وعاء دموي صغير داخل العين”، وهي حالة طبية معروفة تُسمّى “النزف تحت الملتحمة”. وشدد البيان على أن هذه الحالة حميدة وشائعة، ولا تشكّل أي خطر على صحة رئيس الجمهورية، كما أنها تزول تلقائيًا في غضون أيام دون الحاجة إلى علاج خاص.

وخلال وصوله إلى القاعدة الجوية، ظهر ماكرون مرتديًا نظارات شمسية لإخفاء احمرار عينه قبل بدء المراسم الرسمية، ثم اختار أن يتعامل مع الموقف بروح مرحة، مشبّهًا مظهر عينه بـ“عين النمر” في إشارة رمزية إلى القوة والإصرار، مستحضرًا الأغنية الشهيرة Eye of the Tiger من فيلم “روكي 3”.

وبهذا التوضيح، يكون قصر الإليزيه قد وضع حدًا للشائعات، مؤكدًا أن صحة الرئيس جيدة، وأن ما حدث لا يعدو أن يكون عارضًا بسيطًا لا يؤثر على نشاطه أو مهامه الرسمية.

