عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 2,4 مليار دينار مع موفى فيفري 2026

بلغت العائدات المتأتية من القطاع السياحي وتحويلات التونسيين العاملين بالخارج مجتمعة 2496,8 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 28 فيفري 2026، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم الاثنين.

وسجلت العائدات السياحية ارتفاعًا بنسبة 4,8٪، إذ انتقلت من 982 مليون دينار في 28 فيفري 2025 إلى 1029,1 مليون دينار مع موفى فيفري 2026.

في المقابل، ارتفعت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج بنسبة 6,7٪ على أساس سنوي لتبلغ 1467,7 مليون دينار.

وبلغت خدمة الدين الخارجي المتراكمة مع موفى فيفري 2026 نحو 1175,7 مليون دينار، مقابل 5057,4 ملايين دينار في فيفري 2025، مسجلة بذلك تراجعًا بنسبة 15٪.

أما صافي الموجودات من العملة الأجنبية فقد بلغ 25184 مليون دينار، بما يغطي 106 أيام من الواردات إلى حدود 6 مارس 2026، مقابل 23248,7 مليون دينار، أي ما يعادل 102 يومًا من الواردات خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

