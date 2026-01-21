عائلة بيكهام : خلاف الزفاف يكشف صراع الإسم و الصورة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تصدّعت الصورة المثالية لعائلة بيكهام بعد تصريحات صادمة من بروكلين بيلتز بيكهام، الابن الأكبر لديفيد و فيكتوريا بيكهام، الذي أعلن قطيعته مع عائلته بسبب ما وصفه بتدخلاتهم المستمرة في حياته الخاصّة و زواجه.

أحد أبرز أسباب الخلاف كان فستان الزفاف ، فقد أشار بروكلين إلى أن والدته ، مصمّمة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، أصرت على أن ترتدي زوجته نيكولا فستانًا من علامتها التجارية خلال الحفل.

و رغم الموافقة المبدئية ، تم إلغاء تصميم الفستان في اللحظات الأخيرة، ما وضع العروس في موقف محرج و أشعل التوتر بين الطرفين.

بالنسبة لبروكلين ، لم يكن الأمر مجرد فستان، بل رمزًا لرغبة عائلته في التحكم بالصورة العامّة و تحويل اللحظات الخاصّة إلى واجهة دعائية.

كما تحدث عن ضغوط قانونية و مالية مورست عليه قبل الزواج تتعلق باسمه.

في المقابل، تلتزم عائلة بيكهام الصمت، بينما يطرح هذا الخلاف سؤالًا جوهريًا : متى يتحوّل الاسم اللامع من مصدر فخر إلى عبء ثقيل؟

