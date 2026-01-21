Français
Anglais
العربية
الأخبار

عائلة بيكهام : خلاف الزفاف يكشف صراع الإسم و الصورة

عائلة بيكهام : خلاف الزفاف يكشف صراع الإسم و الصورة

تصدّعت الصورة المثالية لعائلة بيكهام بعد تصريحات صادمة من بروكلين بيلتز بيكهام، الابن الأكبر لديفيد و فيكتوريا بيكهام، الذي أعلن قطيعته مع عائلته بسبب ما وصفه بتدخلاتهم المستمرة في حياته الخاصّة و زواجه.

أحد أبرز أسباب الخلاف كان فستان الزفاف ، فقد أشار بروكلين إلى أن والدته ، مصمّمة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، أصرت على أن ترتدي زوجته نيكولا فستانًا من علامتها التجارية خلال الحفل.

و رغم الموافقة المبدئية ، تم إلغاء تصميم الفستان في اللحظات الأخيرة، ما وضع العروس في موقف محرج و أشعل التوتر بين الطرفين.

بالنسبة لبروكلين ، لم يكن الأمر مجرد فستان، بل رمزًا لرغبة عائلته في التحكم بالصورة العامّة و تحويل اللحظات الخاصّة إلى واجهة دعائية.

كما تحدث عن ضغوط قانونية و مالية مورست عليه قبل الزواج تتعلق باسمه.

في المقابل، تلتزم عائلة بيكهام الصمت، بينما يطرح هذا الخلاف سؤالًا جوهريًا : متى يتحوّل الاسم اللامع من مصدر فخر إلى عبء ثقيل؟

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

670
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

639
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
529
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
343
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
317
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
303
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
303
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
303
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
288
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00
287
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى