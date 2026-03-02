عاجل : إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران تجاه إسرائيل والامارات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ردًّا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدّة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، من بينها مقرّ التلفزيون الإيراني، أعلنت إيران إطلاق ضربات صاروخية جديدة باتجاه جنوب إسرائيل.

ومن الجانب الإيراني، دوّت مساء اليوم انفجارات قوية في العاصمة طهران.

وفي المقابل، شوهدت دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية في سماء تل أبيب وحيفا والقدس، فيما دوّت صفّارات الإنذار في هذه المدن.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

