Français
Anglais
العربية
الأخبار

عاجل : إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

في البحرين أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، و دعت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. 

و كانت البحرين حظرت التجمعات في الشوارع والميادين العامة ، وذلك حفاظاً على سلامة الناس وتعزيزا.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من رصد 4 أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار بالحرب وأخرى من مواقع عسكرية  ونشر أخبار كاذبة، 

 

