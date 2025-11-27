Français
عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني

أفاد مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بأن وزيرة العدل أصدرت بتاريخ 27 نوفمبر 2025 قرارًا يقضي بالتمتع بالسراح الشرطي بالنسبة للسجينة سنية الدهماني، بما يفضي إلى الإفراج عنها من السجن.

وفق المعطيات الأولية، يأتي هذا القرار في إطار الآليات القانونية المنظمة للسراح الشرطي، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنفيذ العقوبات. ومن المنتظر استكمال الإجراءات الإدارية خلال الساعات القادمة لتفعيل القرار رسميًا.

