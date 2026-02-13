عاجل: العثور على جثة شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو في نفزة بعد أيام من البحث

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عثرت فرق الحماية المدنية، اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، على جثة شاب كان مفقودًا منذ عدة أيام بشاطئ كاب نيقرو التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة.

وبحسب مصدر من الحماية المدنية، فإن مياه البحر لفظت الجثة على ضفاف الشاطئ المذكور، حيث تحولت الوحدات المختصة على عين المكان وتولت إخراجها قبل نقلها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التدخل إثر عمليات بحث متواصلة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ما خلّف حالة من الحزن والتأثر في صفوف عائلة الفقيد ومعارفه وأهالي الجهة.

