عاجل – المغرب: مصرع 19 شخصاً في انهيار بنايتين متجاورتين في مدينة فاس

19 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين سكنيتين متجاورتين من أربعة طوابق، ليلة الأربعاء، بحي في حي المسيرة مدينة في فاس. البنايتين كانتا تؤويان ثماني أسر.

و شهد حي المسيرة المسيرة (مقاطعة زواغة) بمدينة فاس ليلة مأساوية إثر انهيار العمارتين السكنيتين بشكل مفاجئ.

فرق الإنقاذ والأمن والوقاية المدنية انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات البحث تحت الأنقاض، واتخذت إجراءات لتأمين محيط البنايتين وإجلاء سكان المنازل المجاورة كخطوة احترازية لضمان سلامتهم.

