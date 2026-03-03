عاجل: دوي انفجارات عنيفة تهز دبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت تقارير إعلامية سماع دوي انفجار كبير في مدينة دبي، في تطور هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات تشنها إيران على دول الخليج العربي رداً على ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفت أراضيها .

و شهدت إمارة دبي، منذ مساء السبت الماضي، عدة انفجارات نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية . وقد طالت الهجمات الإيرانية أو تسببت شظايا الاعتراض في أضرار بعدة مواقع حيوية واستراتيجية في دبي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت ليلة البارحة مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

