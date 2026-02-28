Français
الأخبار

عاجل: صواريخ إيرانية تُطلق باتجاه إسرائيل

ردًّا على الضربات الإسرائيلية والأمريكية، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وقد سُمعت انفجارات في القدس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، إطلاق عملية وقائية تتضمن ضربات قتالية كبرى ضد إيران، قال إنها تستهدف النظام الإيراني.

وسُمعت انفجارات في عدة مدن إيرانية عقب الضربات الأمريكية. كما أعلنت عدة دول في المنطقة، بينها العراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة، إغلاق مجالاتها الجوية.

كما سُمعت صفارات الإنذار في البحرين التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية.

 

تعليقات

