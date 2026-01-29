عاجل – فرنسا: مقتل تونسي طعنًا أمام مركز إيواء لطالبي اللجوء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لقناة BFMTV، قُتل تونسي يبلغ من العمر 40 عامًا خلال ليل الأربعاء 28 إلى الخميس 29 جانفي، طعنًا بسلاح أبيض أمام مركز إيواء لطالبي اللجوء في مدينة فيرنون بفرنسا. وكانت الضحية قد فارقت الحياة بالفعل عند وصول عناصر الشرطة إلى مكان الحادث. وبحسب المصدر نفسه، فإن المشتبه به فرّ من المكان وتواصل قوات الأمن البحث عنه.

وفي المقابل، أفادت مصادر إعلامية فرنسية أخرى بأنه تم توقيف شخص مشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 47 عامًا، داخل محيط مركز الإيواء، قبل أن يُوضع رهن الاحتفاظ على ذمة التحقيق.

