Français
Anglais
العربية
مجتمع

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد

عاجل : قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر الجلسة المنعقدة مؤخراً، حجز ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان المبروك، والرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، وعدد من الوزراء السابقين، وذلك لتحديد موعد الجلسة القادمة.

وقد مثل مروان المبروك وعادل قرار أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف، في حين حضر عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح. كما أُحيل وزراء آخرون بحالة فرار، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق مبروك كورشيد، وذلك لمحاكمتهم في القضية المتعلقة برفع الاتحاد الأوروبي قرار تجميد أموال رجل الأعمال مروان المبروك.

وتتعلّق هذه القضية بشبهات فساد واستغلال نفوذ على خلفية الإجراءات التي أفضت إلى رفع التجميد عن أموال المبروك في الخارج، وما رافقها من قرارات يُشتبه في ارتباطها بتدخلات سياسية وإدارية.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة خلال الفترة المقبلة عن تاريخ الجلسة القادمة لمواصلة النظر في هذا الملف الذي يشمل عدداً من الأسماء البارزة في عالم الأعمال والسياسة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

383
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

358
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
326
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
320
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
317
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
314
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
305
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
297
الأخبار

مشروع محطة استشفائية جديدة بحامة الجريد باستثمار يناهز 7 ملايين دينار
285
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
278
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى