عاجل : قطر تقول أن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية إجراء يتم اتخاذه في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة

أعلن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر في تعليقه على التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية ونقلت مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأكد مكتب الإعلام الدولي أن القطري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية.

ونقلت “رويترز” عن مصادر دبلوماسية و نصائح وصلت لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر بحلول المساء.

