عاجل – ليبيا: النيابة العامة تعلن عن التعرف على ثلاثة مشتبهين في قتل سيف الإسلام القذافي

أعلنت النيابة العامة في ليبيا أنها تعرفت على هُويات ثلاثة مشتبهين في قتل سيف الإسلام القذافي فأمرت بضبطهم ثلاثتهم وإحضارهم.

وأضافت النيابة العامة أن المحققون استمعوا إلى شهادات من توافروا على معلومات حول الواقعة وما لابسها من ظروف؛ ثم أمضى إطار الدعم الفني مخطط تتبُّع نشاط المشتبهين، وتحركاتهم قبل ارتكاب الواقعة وعقب اكتمال مادّياتها.

وأخذ الإطار الفني في تحليل الدلائل والقرائن والروابط الناتجة عن معاينة الأمكنة المتعلقة بمحل الجريمة؛ فتكلّل الاستدلال بتعيين مكان اجتماع المشتبهين؛ وزمان انصرافهم إلى محل واقعة القتل وارتكابها؛ وتحديد المركبات الآلية التي استعملها المشتبهون في انتقالهم والطريق التي سلكوها؛ وتعريف هُويات ثلاثة مشتبهين.

